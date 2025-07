La CUP surt del govern a Tàrrega i deixa ERC i PSC en minoria

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Els tres regidors de la CUP a Tàrrega, Laia Recasens, Miquel Nadal i Maria Teresa Arbonés, van anunciar ahir la seua sortida del govern municipal deixant-lo en minoria amb 6 dels 17 edils que conformen l’arc consistorial. La CUP ha optat per trencar el pacte de govern amb ERC i PSC per desavinences sobre la futura gestió de l’aigua a Tàrrega. La seua portaveu, Laia Recasens, va afirmar ahir que “un dels principals compromisos que vam adquirir els tres grups era la municipalització de la gestió de l’aigua abans de finals del 2025 i ara els altres dos grups [ERC i PSC] han decidit prorrogar la gestió privada per un període que podria arribar als 12 anys”. Recasens va assegurar que aquest punt era “una línia roja per a nosaltres” i va lamentar que “ens hem sentit molt sols treballant i defensant la proposta”. També va dir que “amb l’incompliment d’aquest acord s’ha trencat totalment la confiança”.

Les discrepàncies van arribar amb l’estudi que van encarregar a Nova Celona per analitzar la viabilitat de les diferents alternatives de gestió de l’aigua: directa, mixta o indirecta. Recasens va argumentar que “els tres informes tècnics presentats estaven plens d’errors en els càlculs i els vam demanar que els corregissin amb consideracions tant de secretaria com d’intervenció i de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), a més que no van contemplar la proposta de CONGIAC, com té Bellpuig, una opció tècnicament solvent i 100% pública”. Recasens ho va atribuir a “falta de voluntat política”.

La CUP va indicar que “no considerem acceptable formar part d’un govern que incompleix acords estructurals i anteposa els interessos d’empreses privades als de la ciutadania”. A partir d’ara seguiran des de l’oposició amb “responsabilitat i fermesa”.

ERC, CUP i PSC governaven a Tàrrega des de desembre del 2019. Després d’aquestes eleccions, Alba Pijuan va substituir Rosa Maria Perelló com a alcaldessa amb els vots a favor d’ERC, CUP i PSC tot i que al govern únicament hi havia els dos primers, i el PSC es va incorporar al desembre. Després de les eleccions del 2023, es va reeditar el tripartit.

Pijuan: “La municipalització no era viable”

L’alcaldessa, Alba Pijuan, va lamentar la notícia malgrat que va dir que “la seua decisió és respectable”. Va explicar que “s’han basat en un únic punt dels molts del pacte” i va defensar que “la municipalització de la gestió de l’aigua era una bona opció si ho confirmaven les dades objectives de l’informe tècnic extern, però el resultat ha estat molt diferent, municipalitzar és la proposta que encareix més el rebut de l’aigua, gairebé el dobla, i és la que requereix un endeutament més gran per a les inversions, de manera que no és viable”.