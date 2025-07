Experts debaten sobre tècniques de construcció

El centre d’interpretació de l’estany d’Ivars i Vila-sana, a Cal Sinén, va acollir la setmana passada la jornada Memòria en construcció, que va reunir experts en arquitectura sostenible, patrimoni i desenvolupament rural amb l’objectiu de repensar l’arquitectura tradicional com a motor d’un futur més sostenible. La jornada va posar en relleu tècniques constructives com l’ús de la terra o la palla, destacant el seu paper més resilient. Fonts del consell del Pla d’Urgell, que va col·laborar en la jornada, van destacar que Memòria en construcció obre noves vies per recuperar sabers ancestrals i projectar-los cap a solucions actuals, fomentat un model de desenvolupament més conscient i sostenible. La iniciativa s’emmarca en l’estratègia del Govern per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 2030, que promou un desenvolupament sostenible.