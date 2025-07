L’Eix de les Garrigues es licitarà a la tardor i costarà 18,4 milions

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Generalitat i la Diputació han fet un pas en ferm per desbloquejar la millora de tres trams de carretera que configuren l’anomenat Eix de les Garrigues i ahir van anunciar la firma d’un conveni de cara al setembre que implicarà el repartiment del cost de les obres, valorades en 18,4 milions d’euros. Les primeres es licitaran a la tardor.

En una reunió mantinguda ahir a la seu de la delegació de la Generalitat a Lleida, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i el president de la Diputació, Joan Talarn, van anunciar als alcaldes dels municipis beneficiaris que el conveni tancat ahir estableix que la Generalitat assumirà un 75% del pressupost (13,8 milions) i la Diputació, el 25% restant (4,6 milions).

De fet, el projecte d’aquest eix ja es va presentar el març del 2023 als alcaldes, sota el govern autonòmic d’ERC (vegeu el desglossament), si bé el pressupost avançat ahir és gairebé el doble que el de fa dos anys.

Es tracta d’un eix format per tres trams i la transformació del qual consisteix en la reforma de la carretera C-233 de la Granadella al Soleràs, on es millorarà el ferm, la senyalització i el drenatge, amb una inversió prevista de 4 milions d’euros; també la transformació del camí de Torrebesses de la C-233 a Castelldans en una carretera de la xarxa comarcal de la Generalitat, fet que implicarà eixamplar la via, millorar les interseccions, renovar el ferm i millorar el drenatge, la inversió de la qual assoleix els 11,7 milions d’euros; i reformar el camí dels Torms de Bellaguarda amb un reforç del ferm i la millora del drenatge, la senyalització i les barreres de seguretat. Aquesta actuació està valorada en 2,7 milions d’euros. Nadal va explicar ahir que el projecte del tram de la C-233 ja està redactat i el del camí dels Torms de Bellaguarda, en fase avançada.

El projecte ha de beneficiar els municipis de Torrebesses, Granyena de les Garrigues, el Cogul, Castelldans, la Granadella, el Soleràs, Bellaguarda i els Torms, si bé serà un eix supracomarcal ja que enllaçarà cap al nord-est amb l’AP-2 a les Borges i amb l’A-2 a Bellpuig. El secretari de Mobilitat va destacar que aquests projectes “són un exemple del principi que Catalunya es vertebra amb infraestructures que connecten els seus pobles”. Per la seua banda, la Diputació va anunciar que les primeres obres es licitaran la tardor que ve.

Vuit milions més que el projecte presentat l’any 2023

El març del 2023, l’aleshores conseller de Territori Juli Fernández (ERC) va anunciar als alcaldes la licitació dels primers projectes de l’Eix de les Garrigues i va avançar que estaria en obres el següent any 2024. El projecte preveia la mateixa reforma dividida en tres trams però el cost total es va calcular llavors en uns 10 milions d’euros. En aquell moment es van avançar els projectes del tram de la C-233 i de la pista de Torrebesses a la C-233 a Castelldans. El tercer encara no s’ha elaborat.