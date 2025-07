La reforma del CAP permetrà estalviar un 30% d’energia

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’empresa pública Infraestructures.cat està preparant l’inici de les obres de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica de l’edifici que acull l’actual Centre d’Atenció Primària (CAP) de Mollerussa i ha adjudicat el servei de control de qualitat de les obres per un valor de 40.000 euros. L’edifici serà objecte d’una intervenció per millorar-ne l’eficiència energètica i el principal objectiu és aconseguir una reducció mínima del 30% en el consum d’energia. Per a això, es preveuen diverses millores sostenibles en la infraestructura i sistemes energètics. Les obres preveuen una inversió de 2,6 milions i compten amb ajuts dels fons Next Generation. Aquesta actuació arriba després que el desembre del 2024 entrés en funcionament l’edifici annex que acull el CUAP, que ha d’oferir atenció continuada i evitar desplaçaments a l’Arnau de Vilanova.