Retiren els contenidors de residus no reciclables a Ivars d'Urgell pel mal ús

Ivars d’Urgell vol acabar amb el gran volum d’escombraries que acumulen els contenidors destinats a rebutjos no reciclables, de color verd, que el municipi té instal·lats a les masies i els nuclis disseminats.

L’alcalde, Joan Carles Sánchez, va explicar que hi ha al poble una quinzena d’aquests contenidors en superfície i només en un es recullen entre 10 i 12 tones anuals d’escombraries no reciclables, quan la mitjana a la resta de dipòsits acumulen de 600 a 2.000 quilos a l’any. “Aquest dipòsit en concret està ubicat davant d’una masia en un dels accessos al poble i és més fàcil tirar les escombraries aquí que reciclar correctament, per la qual cosa s’ha convertit en un abocador.”

Per això, el consistori ha decidit que retirarà aquests dipòsits de superfície i oferirà als veïns de masies i nuclis compostadors individuals per a la fracció orgànica i desplaçar-se fins al poble d’Ivars per a la resta d’escombraries per reciclar correctament als dipòsits de selectiva. Va advertir que aquesta pràctica és totalment inadmissible i perjudica el bon funcionament dels serveis de recollida dels residus. Va destacar que el consistori paga per les tones de residus que entren a l’abocador i molts procedeixen de fora del municipi.

Per informar els veïns s’ha convocat una reunió avui a La Sala d’Ivars per informar sobre els motius que han portat el consistori a retirar aquests contenidors de superfície. Des del consistori també van denunciar l’increment de situacions d’incivisme relacionades amb la gestió dels residus. “Hem detectat conductes que no respecten la convivència i que afecten negativament la imatge del poble, generen incomoditats i contribueixen a un increment del cost del servei.” Per això s’ha fet una crida a reciclar correctament i utilitzar els serveis gratuïts de recollida de voluminosos.