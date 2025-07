Alguaire tindrà un viver d’empreses aeronàutiques

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

L’aeroport d’Alguaire ha licitat un projecte per desplegar un viver d’empreses especialitzat en aeronàutica. El contracte inclou la prestació d’un servei d’assistència tècnica per definir, implementar i dinamitzar aquest viver. Es preveu que, en un termini màxim de dos anys, s’estableixin com a mínim deu empreses noves a les instal·lacions de l’aeroport. El projecte contempla una inversió de 120.000 euros en dos anys.Les fases dels treballs inclouen, a partir de la definició de l’equipament i de la carta de serveis del viver d’empreses, la redacció de la documentació per dos convocatòries de concursos i la recerca activa, selecció d’activitats i dinamització i suport les empreses allotjades al viver d’empreses.L’assistència tècnica anirà a càrrec d’una empresa especialitzada, que haurà de disposar d’un equip mínim de tres consultors amb experiència acreditada en l’àmbit. Aquesta empresa col·laborarà activament en la difusió dels concursos, la captació d’empreses tecnològiques i la dinamització de l’ecosistema empresarial.Amb la inversió prevista, el projecte busca consolidar l’aeroport com un pol d’innovació i emprenedoria tecnològica, aprofitant la seua infraestructura singular i la presència creixent de projectes d’avantguarda.El desenvolupament estratègic de l’aeroport d’Alguaire s’articula al voltant de cinc vectors: comercial, industrial, formació, desenvolupament del sector New Space i tecnologia i innovació. Aquest ecosistema es preveu enriquir ara amb el viver pensat per facilitar proves, assajos, demostracions i presentacions tecnològiques, fomentant així la implantació de nous actors empresarials al sector.Amb aquest projecte, Aeroports de Catalunya vol consolidar Alguaire com a plataforma pionera en el camp aeroespacial del sud d’Europa.

Air Nostrum inicia demà els vols d’estiu a Eivissa i Maó

La companyia Air Nostrum inicia demà l’operatiu d’estiu des de l’aeroport d’Alguaire, que inclou vols setmanals a Eivissa i a Menorca, que s’afegeixen als de Palma, que funciona al llarg de tot l’any. Els trajectes operaran els divendres i els diumenges. En el cas del vol a Eivissa organitzat per a demà, amb bitllets encara disponibles ahir, el preu de l’anada és de 95 euros i de 82 la tornada. Per anar a Maó des de Lleida ahir hi havia vols per demà per 100 euros i diumenge per 65 euros.