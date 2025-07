El fons nuclear sufraga una zona industrial

La Granja d’Escarp ha iniciat el desenvolupament d’una nova zona industrial de 27.441 metres quadrats, que serà possible gràcies als ajuts del Fons de Transició Nuclear. El consistori considera que el nou sòl industrial, ubicat al final de la variant del municipi, serà clau per dinamitzar l’economia local dels municipis i fomentar l’atracció de noves inversions. Així mateix, es preveu que el projecte permeti generar ocupació i ordenar l’espai destinat a activitats productives. L’alcalde, Manel Solé, va explicar que en tot el municipi no hi ha ni un sol metre de sòl industrial i això limita també l’arribada de noves inversions o que empreses la Granja d’Escarp puguin créixer o ampliar la seua activitat. El consistori ha destinat 15.000 euros a la redacció del projecte tècnic, que inclourà una modificació del planejament urbanístic. En concret, les obres afectaran els àmbits denominats SAU-3 i SAU-4. La proposta haurà de rebre l’aprovació definitiva de la comissió territorial d’Urbanisme de Lleida. Segons Solé, abans que acabi l’any el projecte hauria d’estar redactat i s’hauria de comptar ja amb el vist-i-plau d’Urbanisme.

El fons de transició nuclear de la Generalitat repartirà 35 milions d’euros en subvencions a empreses dels municipis pròxims a les centrals. Això inclou els 19 del sud del Segrià i les Garrigues inclosos en el pla d’emergències de la central d’Ascó.