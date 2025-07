Francesc Roset serà el nou alcalde d’Arbeca

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Francesc Roset serà alcalde d’Arbeca fins al 2027 segons ha acordat l’equip de govern d’Esquerres d’Arbeca-AM després de la renúncia de Sergi Pelegrí, que va deixar el càrrec després de ser arrestat i investigat per una presumpta agressió a la seua exdona i a un agent dels Mossos. Des d’aleshores, Roset ha exercit com a alcalde en funcions, assumint les responsabilitats després del ple celebrat dimarts passat 15 de juliol, en el qual es va formalitzar la renúncia de Pelegrí, si bé aquest no va assistir-hi. A més, el tinent d’alcalde serà Jordi Perera i el consistori espera incorporar Esther Sementé, edil d’ERC, com a nova integrant de l’equip de govern després d’haver sol·licitat les seues credencials a la Junta Electoral Central. Francesc Roset també assumirà la representació del municipi al consell de les Garrigues en substitució de Pelegrí. El ple d’investidura de Roset com a nou alcalde d’Arbeca està previst per a principis d’agost, mentre que el ple per aprovar el nou cartipàs municipal se celebrarà a mitjans de setembre.