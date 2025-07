Lleida lidera el rànquing dels millors cels nocturns de Catalunya, segons el primer mapa de contaminació lumínica del país

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya ha publicat el primer mapa de contaminació lumínica de tot el territori català, i confirma que les millors condicions per observar el cel nocturn es troben a Lleida. Les zones del Montsec, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici encapçalen la llista com a àrees amb una qualitat del cel nocturn excel·lent.

Les zones fosques són les que tenen menys contaminació lumínica.Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.

Aquestes comarques lleidatanes destaquen per tenir nivells molt baixos de contaminació lumínica, gràcies a la seva ubicació remota, l’altitud i l’existència de polítiques de protecció del medi nocturn. A més, són àrees amb certificació de destinació turística Starlight, reconeguda internacionalment per la qualitat del seu cel fosc.

En contraposició, el mapa assenyala que la Cerdanya, la Seu d’Urgell o la Vall d’Aran, tot i ser zones rurals, pateixen un excés de llum artificial a causa de l’alta pressió turística. També es confirma que les grans ciutats i els corredors industrials —com els de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona— concentren els nivells més alts de contaminació lumínica.

El mapa abasta per primera vegada tot el territori català amb una resolució d'1km2. S'ha generat, entre altres recursos, mitjançant un model de predicció científica d'alta precisió utilitzat internacional. Per calcular la brillantor del cel al zenit en més de 32.000 punts de Catalunya s'han emprat tres supercomputadors, un d'ells, del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), sumant més de 600.000 hores de càlcul.

Aquesta eina ha de permetre avaluar en el futur com podria evolucionar la qualitat del cel nocturn en funció de canvis en l'enllumenat públic, nous desenvolupaments urbanístics o l'aplicació de determinades polítiques de protecció dels ecosistemes nocturns.

A diferència d'altres aproximacions basades únicament en imatges de satèl·lit, aquest projecte ha integrat també l'inventari públic d'enllumenat exterior de Catalunya, que ha fet Transició Ecològica. La integració d'aquesta base de dades ha suposat incloure en el model més de 200.000 combinacions de làmpades i lluminàries i ha estat clau per caracteritzar les fonts d'emissió de llum de forma detallada, amb més d'1,56 milions de punts de llum.

El mapa es complementa amb les dades obtingudes en temps real per la Xarxa d'Observació de la Contaminació Lumínica (XOCL). La xarxa està integrada per diversos sensors instal·lats de manera fixa i repartits arreu territori que registren la brillantor del cel al zenit, recullen dades cada pocs minuts i les envien automàticament cap a un sistema de gestió centralitzat.

Mapa de consulta pública

El mapa està disponible públicament al web del Departament de Territori i es preveu actualitzar-lo amb dades més precises durant els mesos vinents, dins del marc d'un projecte que s'allargarà fins al 2026.

Aquesta eina està a disposició per a professionals de conservació de la natura, del disseny d'instal·lacions d'il·luminació exterior i també per a la ciutadania en general. D'aquesta manera es pot conèixer les àrees de millors condicions de cel nocturn per preservar-les i també per gaudir de l'astronomia amateur i la visió de les estrelles.

Transició Ecològica té previst destinar fins al 2028 més de 9 milions d'euros en un altre projecte per reduir l'impacte ambiental de l'enllumenat exterior en espais naturals especialment sensibles a la contaminació lumínica. Aquest inclou diverses actuacions per protegir els espais més sensibles envers la contaminació turística. Actualment, s'està actuant o iniciant els plans al Parc Natural de la Serra de Montsant, al dels Ports i al Montsec.