Torres instal·la 1.100 comptadors digitals d’aigua i crearà una taxa

Torres de Segre destinarà 400.000 euros a una sèrie d’actuacions de millora al municipi, després de l’aprovació d’una modificació de crèdit en l’últim ple. L’alcalde, Àxel Curcó, va avançar que els fons permetran executar una bateria de projectes reivindicats des de fa temps com és la compra i instal·lació de 1.100 comptadors digitals d’aigua per a les llars. Va avançar que es destinaran al voltant de 180.000 euros a l’adquisició d’aquests aparells per aconseguir una millor gestió. El municipi no disposa de cap tipus de control en el consum d’aigua de les llars i la instal·lació permetrà que a partir del 2026 es creï una “taxa justa” del servei de l’aigua, va dir Curcó. Una altra de les inversions més rellevants serà millorar les vies del municipi, que és una actuació llargament reinvindicada pels veïns. S’invertiran en aquest cas 160.000 euros. Va explicar que aquests recursos provenen de la recuperació de la taxa municipal que no s’havia cobrat durant més de quatre anys “per deixadesa” de l’anterior equip de govern. Es tracta de la taxa a les companyies elèctriques per utilitzar sòl municipal, que representa un 1,5% de la seua facturació. La reactivació d’aquest impost ha permès ingressar els fons acumulats.