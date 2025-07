Últimes obres de rehabilitació a l’edifici de La Creu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Corbins encara la recta final de la rehabilitació de l’edifici de La Creu, que servirà per acollir entitats culturals, socials i esportives de la localitat. Les actuacions han permès suprimir barreres arquitectòniques, ampliar espais i instal·lar un ascensor, a més d’arreglar goteres i humitats. Les obres tenen un pressupost de 642.000 euros i han estat finançades pels fons Next Generation. L’edifici de tres pisos data de l’any 1929 i va acollir la casa de l’agutzil i abans de la remodelació ja havia acollit entitats socials, com el Casal de Joves, l’AFA, els regants, el club de futbol sala, l’arxiu i el museu. Amb la unificació de dependències el consistori preveu “donar cabuda a més entitats”, va explicar l’alcalde, Jordi Verdú. L’edifici també comptarà amb sales polivalents per a actes diversos i es dedicarà un espai “a exposar les peces trobades al jaciment romà que el consistori té en custòdia per mostrar-les”, va dir.