Demanen busos llançadora cap a Tàrrega i Cervera
Tercera reunió amb la Generalitat el dia 31. Per millorar la connectivitat amb Lleida i Barcelona mitjançant tren i autocar
Un dels reptes en els quals porta treballant des de fa uns anys l’ajuntament de Guissona és la millora de la mobilitat i el transport públic, ja que actualment les connexions són deficitàries. El consistori ha proposat a la Generalitat busos llançadora per connectar el municipi amb Tàrrega i Cervera i enllaçar amb Lleida amb tren i amb l’autovia A-2 per anar a Barcelona amb autocar. “Des de Guissona surten dos busos al dia però són insuficients per cobrir la demanda i fins a Lleida ciutat no en surt cap malgrat ser la nostra capital administrativa, sanitària i universitària”, va lamentar l’alcalde, Jaume Ars. Aquests busos llançadora es reforçarien els divendres i els diumenges per als estudiants i es vincularien al sistema tarifari de l’ATM.
Per aconseguir-ho, l’alcalde ja ha mantingut dos reunions de treball amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, i la directora de Transport i Mobilitat, Susi López, i s’han citat en una tercera reunió, en la qual esperen concretar les propostes, que tindrà lloc el dia 31 de juliol. També està previst que hi assisteixin representants de l’empresa bonÀrea. Ars va explicar que “hem fet un estudi conjunt amb una consultoria sobre les necessitats i l’oferta actual de transport públic que, amb dades objectives, va concloure que com a població de 8.000 habitants ens falta un transport públic digne”. Ars va recordar que més de 3.000 persones es desplacen diàriament a Guissona per treballar, comprar o estudiar –la majoria són treballadors de bonÀrea– i l’objectiu final d’aquesta proposta és “millorar la qualitat dels veïns i contribuir a lluitar contra el canvi climàtic”.
Aquesta proposta ja va ser anunciada el maig del 2021 per l’aleshores responsable de l’àrea, Isidre Gavín. Estava previst oferir cinc viatges d’anada i de tornada fins a Cervera i dos fins a Tàrrega, a més d’un sisè viatge els divendres des de Cervera a Guissona i els diumenges de Guissona a Cervera.
A la Segarra funciona des de fa vuit anys i amb 25.000 usuaris anuals el servei de transport a demanda aprofitant les rutes de transport escolar a càrrec de Cots Alsina. Malgrat ser una bona opció, reclamen millorar el transport públic amb línies regulars com les que reivindica Guissona perquè “la Segarra ha de fer un pas més”, segons assenyala Ars.