Denuncien penalment dos conductors per circular a 209 km/h i a 188 km/h per la C-12 a Maials
En el mateix control, la policia denuncia administrativament sis motoristes per excés de velocitat
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment aquest divendres dos conductors, de 45 anys i 28 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets han tingut lloc al migdia durant un control de velocitat que agents de trànsit han muntat al punt quilomètric 100,8 de la C-12, al terme municipal de Maials, en un tram de carretera limitat a 90 km/h. Durant el control, el cinemòmetre ha detectat un turisme que circulava a 209 km/h i una motocicleta que ho feia a 188 km/h. La policia ha aturat els dos vehicles infractors a la sortida de la via a Lleida i, en el mateix control, també ha denunciat administrativament sis motoristes per excés de velocitat.
El control d'aquest divendres s'emmarca dins de la campanya preventiva de trànsit anomenada PREMOT, que la policia va iniciar el passat dilluns i que finalitzarà el diumenge vinent. Durant aquests dies està previst que agents de l'Àrea Regional de Trànsit facin diversos controls estàtics i dinàmics a les carreteres de Ponent amb l'objectiu reduir l'accidentalitat dels motoristes.
Els dos conductors denunciats penalment hauran de comparèixer, quan siguin requerits, davant del Jutjat d'Instrucció en Funcions de Guàrdia de Lleida.