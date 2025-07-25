El Laberint de Palla de Sant Ramon celebra cinc anys amb un nou 'escape room' entre 400 bales
L’activitat, ja consolidada com a proposta turística singular a la Segarra, convida a descobrir la saga fornera dels Panarra en una edició que combina joc, cultura i productes locals
El Laberint de Palla de Sant Ramon està d’aniversari. Aquest estiu celebra cinc anys després que obrís el 2020. Segons Laura Marbà, de l’associació La Mansa que impulsa aquesta activitat, “va nàixer arran de la pandèmia en un moment en què hi havia moltes restriccions i poca oferta de lleure a les zones rurals (...). A la Segarra de petits tots hem jugat amb les bales de palla i quina millor manera de jugar que amb un laberint”.
Des d’aleshores s’ha convertit en una de les activitats més singulars de la comarca que atreu 2.000 visitants de tot Catalunya cada estiu. En aquesta edició els participants hauran de trobar la sortida del laberint format per 400 bales de palla i resoldre un enigma en menys de 30 minuts. Aquest any l’objectiu serà completar l’arbre genealògic de la família Panarra. Als passadissos del laberint hauran de trobar els retrats dels 15 personatges que inclouen pistes per saber si es tracta de l’avi, la tia, l’hereu o la pubilla. El Raimon, la Marga, la Dolça o el Farina seran alguns dels protagonistes d’aquesta trama.
El Laberint de Palla és una activitat per a tots els públics ja que també compta amb la versió infantil del joc. El recorregut i la història del laberint es modifiquen cada any i en edicions anteriors s’havia de descobrir, per exemple, la saga dels Nonat, la família Trestombs, la història dels bandolers de Sant Ramon i La Manresana o la família Mulassa.
Aleix Pons, de Farratges Aleix –que és l’encarregat del muntatge del laberint–, assegura que en aquesta ocasió el subministrament de palla no serà un problema ja que “hi ha hagut una collita excepcional –alguns la qualifiquen com a històrica– gràcies a les pluges d’aquest any”. La cooperativa d’Arquitectes Muntant ha fet el disseny dels plans.
El laberint estarà obert des del 2 d’agost fins al 14 de setembre, de dijous a diumenge de 18.00 a 22.00 h. L’última setmana d’agost funcionarà del 26 al 29. Els dies 30 i el 31 d’agost estarà tancat. A partir de les 21.00 h és imprescindible portar frontal o llanterna. L’entrada té un cost de 5 euros per persona, excepte per als menors de 5 anys que és gratuïta. Des de l’organització es recomana que els equips siguin d’entre dos i vuit persones, malgrat que poden ser de màxim 20 persones. Per participar-hi és necessari fer reserva prèvia a través de la pàgina web www.laberintdepalla.cat.
Taller de danses, concert i tast de productes locals
Coincidint amb el cinquè aniversari d’aquesta peculiar proposta turística de Sant Ramon, des del Laberint de Palla s’han sumat a la campanya Per sucar-hi pa que impulsa el consell de la Segarra amb el blat i l’ordi com a eixos conductors per posar en relleu la gastronomia de la comarca, la terra i la pagesia. La iniciativa forma part de la Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025, que ha programat diferents accions a la Segarra entre els mesos de maig i octubre. La presentació de la campanya va coincidir amb la Fira del Pa de Cervera. Per aquesta raó, aquest any la trama familiar del Laberint de Palla està relacionada amb una saga de forners. Així mateix, el dijous 21 d’agost s’oferirà un taller de danses tradicionals i un concert amb el grup Flowk, així com un petit tast de productes locals gràcies a la col·laboració del consell comarcal de la Segarra i l’ajuntament de Sant Ramon.