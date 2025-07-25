La Llosa del Cavall dona aigua a dos municipis més de l’Anoia
El pantà de la Llosa del Cavall, a Navès, ha començat a proveir dos municipis més de l’Anoia d’aigua del riu Cardener. Representants d’Aigües Ter Llobregat van visitar ahir les obres per a la posada en marxa de la connexió amb Veciana i Jorba. La setmana passada, segons fonts de l’empresa catalana, es van connectar Rubió, Prats de Rei i Sant Pere Sallavinera. En total, seran nou els municipis beneficiaris en aquesta fase de les obres i faltarà Copons, que ho farà més endavant. Els tres restants són Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra i Sant Martí Sesgueioles.
Les obres es van licitar via tràmit d’emergència el 2024. Fins ara, aquests municipis es proveïen principalment d’aigües subterrànies, a través de pous de captació, i sovint havien d’afrontar episodis de baixa qualitat de l’aigua a conseqüència de l’elevada concentració de nitrats. La connexió a Aigües Ter Llobregat permetrà als municipis disposar d’una garantia d’aigua en quantitat i qualitat.