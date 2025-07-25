El local cultural de la Casa Nova de Valls, a punt aquesta tardor
L’obra preveu una inversió de 190.000 €
L’ajuntament de Guixers està portant a terme la rehabilitació del local cultural del disseminat de Valls per aconseguir una millor acústica, la millora del confort tèrmic i l’adaptació funcional del que era la sala polivalent de Valls. L’objectiu és transformar aquest espai per a futurs usos de local social.
L’alcalde, Jordi Selga, va explicar que s’efectua un condicionament de la cara interior de les façanes per garantir l’aïllament tèrmic i de tractament acústic.
El local s’ubica en un edifici al costat de la Casa Nova de Valls, actual seu de l’ajuntament de Guixers. Està previst que els treballs s’allarguin més enllà d’aquest agost per estar acabats definitivament a la tardor i que puguin entrar en servei. Les obres compten amb un pressupost de 190.000 euros. L’edifici s’ha utilitzat fins ara com a garatge per a la maquinària municipal d’hivern, com a magatzem per al material i com a espai per a joves per a concerts, xarrades o altres activitats de lleure. L’edifici estava dividit en dos sales i quedarà unificat i amb les màximes garanties d’aïllament i confort “per a tota mena d’activitats”, va assenyalar el primer edil.