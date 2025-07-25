Promocionen el turisme a la capital amb punts selfie digitals
L’àrea de Turisme de la Paeria de Cervera ha posat en marxa una atractiva campanya per promocionar el turisme a la ciutat amb punts selfie digitals en enclavaments emblemàtics de la capital de la Segarra. Fonts de Turisme Cervera van explicar que “hem repartit per tota la ciutat uns codis QR que, quan els escaneges amb el telèfon mòbil, obren un filtre o un marc digital únic a la pantalla i t’has de fer una foto al lloc exacte”. Des de Turisme Cervera animen els visitants a completar la ruta i a penjar les seues selfies a la xarxa social d’Instagram amb el hashtag #selfiecervera2025 i l’etiqueta @turismecervera i @paeriacervera. La primera persona que completi la ruta guanyarà un pack exclusiu del nou marxandatge de Cervera. A més, les selfies més originals tindran premis.
L’objectiu de la campanya, que va començar la setmana passada i s’allargarà un mes, és atreure visitants, tant locals com forans, a punts clau de la ciutat i viralitzar Cervera a les xarxes socials. Aquesta és una ciutat rica en patrimoni i monuments, de manera que són molts els punts d’interès turístic com la Universitat, l’església de Santa Maria, la plaça Major, les muralles i la Farinera del Sindicat, entre d’altres.