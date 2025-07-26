COMERÇ
‘Gangadays’ omple el carrer d’ocasions a Tàrrega
Foment Tàrrega, l’associació de comerços i serveis de la capital de l’Urgell, organitza entre ahir i avui una nova edició dels Gangadays, dos jornades en què els establiments treuen davant dels seus locals productes de la temporada de primavera i estiu a preus molt rebaixats. La primera jornada va coincidir amb l’última activitat del nou cicle SuperJuliol, que ha dinamitzat els carrers comercials del centre de la ciutat tots els divendres del mes de juliol. En aquesta ocasió, tots aquells que mostraven un tiquet de compra del dia a l’estand de Foment Tàrrega, situat a la plaça coneguda com del Laberint, eren obsequiats amb un granissat. A la tarda hi va haver música amb Dj Marrero. Els Gangadays són una bona oportunitat per adquirir productes de qualitat amb grans descomptes.