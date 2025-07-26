GASTRONOMIA
L’Aplec del Caragol es promociona a Alemanya
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) promociona aquest cap de setmana l’Aplec del Caragol a la Festa de les Cultures d’Ingolstadt, a Alemanya. El Casal Català d’aquesta localitat bàvara ha convidat la Fecoll a participar en la festa, en una acció que s’emmarca dins del program Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia de la Generalitat de Catalunya i busca incrementar la promoció internacional de l’Aplec del Caragol.
Ferran Perdrix, president de la Fecoll, va agrair la invitació i va explicar que faran tastos de caragols a la gormanda i demà un menú amb caragols i carns a la brasa. Una trentena d’associacions participen en aquesta edició.