SEGRE

CERTAMEN

Memòria del front del Segre a Alcoletge

El lliurament de premis del concurs Epistolae. - AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

El lliurament de premis del concurs Epistolae. - AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Rècord de participació a Alcoletge en el curs d’estiu Memòria Històrica: Espais de Guerra al Front del Segre i en la XI edició del concurs literari Epistolae, vinculats a la memòria històrica de la Guerra Civil. El curs, celebrat els dies 11 i 12 de juliol a la sala d’actes d’Alcoletge, va abordar temes com equipaments sanitaris i vestigis bèl·lics, combinant conferències, debats i projeccions. Pel que fa al concurs, va rebre 77 obres, ampliant el seu abast territorial més enllà de les comarques lleidatanes.

Els premis es van atorgar en categories absoluta i juvenil, reconeixent autors de diferents localitats.

Els premis de la categoria absoluta es van concedir ex aequo a Per tu. Per mi, de Marta Contreras i Obturador de Realitat, de Guifré Miquel.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking