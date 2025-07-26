CERTAMEN
Memòria del front del Segre a Alcoletge
Rècord de participació a Alcoletge en el curs d’estiu Memòria Històrica: Espais de Guerra al Front del Segre i en la XI edició del concurs literari Epistolae, vinculats a la memòria històrica de la Guerra Civil. El curs, celebrat els dies 11 i 12 de juliol a la sala d’actes d’Alcoletge, va abordar temes com equipaments sanitaris i vestigis bèl·lics, combinant conferències, debats i projeccions. Pel que fa al concurs, va rebre 77 obres, ampliant el seu abast territorial més enllà de les comarques lleidatanes.
Els premis es van atorgar en categories absoluta i juvenil, reconeixent autors de diferents localitats.
Els premis de la categoria absoluta es van concedir ex aequo a Per tu. Per mi, de Marta Contreras i Obturador de Realitat, de Guifré Miquel.