Mor una ocupant d’un turisme en una sortida de via a l’LV-9225 a Albesa

Amb aquesta víctima són 86 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany

Carretera LV-9225 a l'entrada d'Albesa.

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta matinada s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 3 de l’LV-9225 a Albesa. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 05.53 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme amb cinc ocupants dones ha sortit de la via. Com a conseqüència de l’accident ha mort una de les passatgeres del cotxe i també hi ha hagut tres ferides greus i una de menys greu que han estat traslladades a l’hospital Arnau de Vilanova.

Arran del sinistre s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han realitzat tasques d'excarceració de la víctima mortal, i quatre ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

