Nou impuls a la ruta Land Art de Foradada
Projecte turístic per posar en relleu el sender artístic municipal. Ara compta amb disset escultures i n’hi haurà més
Foradada ha posat en marxa un projecte de promoció turística centrat en la seua ruta de Land Art, una proposta innovadora que fusiona art i naturalesa. La iniciativa, impulsada per l’ajuntament, busca revaloritzar el paisatge local mitjançant la instal·lació d’obres artístiques integrades a l’entorn natural, com Lo Padrí, L’Ou de Roure, Papallones, escultures de caragols i ovelles oferint una experiència immersiva i sostenible. El pla contempla l’ampliació i millora del recorregut amb la creació de noves rutes, una senyalització adequada dels camins i la incorporació de punts d’informació accessibles a través del web. Segons l’alcaldessa, Maricel Segú, una de les prioritats és promoure una associació local que s’encarregui del manteniment i la dinamització de la ruta.
“Volem que els veïns siguin part activa en la cura i desenvolupament d’aquesta ruta, i que el projecte es converteixi en una eina d’oportunitat econòmica”, va assenyalar. El consistori ha licitat per 28.000 euros la redacció del projecte i “ara ens queda desenvolupar-lo”, va dir Segú, el qual ha d’estar acabat aquest mes de setembre vinent.
La ruta ofereix entre quinze i disset escultures o instal·lacions de l’anomenat Land Art permanents i destaquen també els llapis de colors i la serp, entre d’altres. Té un recorregut de 8,7 quilòmetres per l’entorn del municipi i a prop del nucli urbà.