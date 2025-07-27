RURALITAT
Clots geolocalitzats: Albagés, el Cogul i Cervià preparen un mapa interactiu de l’estat dels camins
Obert a usuaris, veïns i agricultors. Pretenen denunciar-ne el mal estat i pressionar altres institucions perquè ajudin a millorar-los
Tres municipis situats a la vall del riu Set, Cervià, l’Albagés i el Cogul, posaran en marxa a l’agost una plataforma digital oberta a tots els veïns perquè documentin l’estat de tots els camins dels seus termes amb l’objectiu de donar compte de la seua situació en temps real. Es tracta d’una iniciativa dels tres ajuntaments, oberta a la participació d’altres pobles, que pretén escanejar els camins rurals i activar un mapa interactiu sobre el seu estat real.
L’objectiu últim és denunciar-ne el mal estat, segons els edils consultats per aquest diari. L’alcaldessa del Cogul, Romina León, va afirmar que “si ja les vies principals estan malament, imagineu com tenen els camins privats els nostres agricultors per anar a treballar cada dia”. L’edil Anna Torres va afegir que “estem parlant d’una problemàtica que afecta directament l’economia local, la seguretat dels agricultors i la qualitat de vida de tots els habitants i, com hem denunciat mil vegades, la connexió i el futur entre municipis petits”.
Els edils plantegen ara una iniciativa “pionera, que combina participació ciutadana i tecnologia”. “Volem fer un gran diagnòstic col·lectiu de l’estat dels camins on tots els veïns, agricultors i usuaris puguin aportar fotos i geolocalització”, assenyala l’alcalde de l’Albagés, Víctor Masip. “L’objectiu és crear un gran mapa de penositat” per mostrar-lo a les visites institucionals. El projecte s’iniciarà aquest agost amb la posada en marxa de la plataforma i el mapa estarà operatiu i amb les primeres dades al setembre, coincidint amb la tornada de l’activitat institucional. Els alcaldes han anunciat que presentaran els resultats del projecte a les administracions supramunicipals durant l’últim trimestre de l’any amb l’objectiu d’aconseguir compromisos per al manteniment i la millora de les pistes.
Masip va explicar que entre els tres municipis hi ha al voltant de 130 quilòmetres de camins entre municipals i veïnals.
L’aplicació permetrà carregar fotos, ubicacions i descripció
El mapa interactiu “dels camins oblidats”, tal com el descriuen els alcaldes, estarà operatiu al setembre, quan els usuaris, tant veïns com agricultors i altres afectats, podran accedir a la plataforma i col·laborar per a la geolocalització dels desperfectes. La intenció és que documentin el clot amb fotografies i una localització i puguin afegir una descripció sobre el que han vist, pràcticament en temps real. Serà una aplicació web i mòbil que permetrà carregar tota aquesta informació de manera senzilla. A més, el mapa tindrà una “visualització impactant” per “evidenciar la magnitud real del problema” i el cost serà de zero euros. Els edils treballen amb l’objectiu que aquesta eina sigui un element de pressió institucional cap a administracions superiors com el consell, la Diputació i la Generalitat.
“No volem que es quedi en una simple queixa”, va assenyalar l’alcalde de l’Albagés, Víctor Masip. “Volem que sigui una eina de transformació. Que quan vinguin responsables (...) puguin veure amb els seus propis ulls la realitat que vivim cada dia”. Els edils destaquen també la important funció de les pistes per a l’agricultura.
Reivindiquen camins que han quedat fora del pla zonal
Els alcaldes del projecte de la Vall del riu Set van criticar que els camins de la zona han quedat al marge dels grans plans de manteniment de les comunicacions. Per exemple, explica Víctor Masip, la pista que va del Cogul a l’Albagés, llargament reivindicada, no va ser inclosa en el pla zonal de la Diputació malgrat les al·legacions dels alcaldes. Aquest projecte, aprovat en l’últim ple de la corporació, inclou en l’àmbit de les Garrigues les pistes de Castelldans a Aspa, Alfés i Sunyer; Torregrossa a Margalef; Torregrossa a Bell-lloc i Torregrossa a Puiggròs i Arbeca, que passaran a ser de titularitat provincial. Per la seua banda, les de Bellaguarda als Torms i l’Espluga Calba als Omells de Na Gaia seran d’interès territorial i la Diputació participarà en la seua millora.
En paral·lel, precisament, aquesta setmana la Generalitat i la Diputació han anunciat un impuls a l’anomenat Eix de les Garrigues, que implica la millora i rehabilitació dels trams de carretera de la C-233 de la Granadella al Soleràs; el camí de Torrebesses de la C-233 a Castelldans i el camí dels Torms de Bellaguarda. La inversió global s’estima en uns 18,4 milions d’euros.