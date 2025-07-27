Projecten barreres per protegir Barruera d’esllavissades
Ho recomana l’ICGC després d’inspeccionar el pendent nord arran d’una allau el 2023. Causada per un bloc de granit que va caure a prop del nucli
L’ajuntament de la Vall de Boí ha presentat els resultats d’un estudi de perillositat que s’ha fet a la zona del Serrat de l’Estrella, a Barruera, després del gran despreniment de roques que va tenir lloc el novembre del 2023, en el qual una roca de grans dimensions va caure a escassos metres del nucli urbà. Una vintena de veïns van assistir a la reunió informativa el mes de juny passat, en la qual tècnics de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) van exposar les seues conclusions i propostes, després de portar a terme un estudi de quantificació i zonificació de la perillositat al lloc.
Segons l’informe de l’ICGC, continua existint risc de caiguda de roques, especialment als voltants del carrer de la Coma de Barruera, encara que els experts subratllen que la repetició a curt termini d’un despreniment de la magnitud del que va tenir lloc el 2023 és, de moment, poc probable. Tanmateix, sí que hi podria haver lliscaments de roques i material de menor mida, motiu pel qual s’aconsella adoptar mesures preventives per protegir els residents.
El despreniment que va motivar aquest estudi es va produir la tarda del 6 de novembre del 2023, quan un gran bloc de granit procedent d’antics dipòsits glacials es va desprendre del mig del pendent, descendint cap a la zona habitada. La investigació ha permès determinar la mida i la freqüència potencial de futurs despreniments a la zona, així com les àrees més vulnerables del pendent. Una particularitat de l’informe és que a la zona coincideixen dos tipus de processos: el despreniment de blocs des dels dipòsits glacials i des de les parets de roca mare, tots dos amb possible impacte al nucli urbà.
La franja amb perillositat recomanada per a usos residencials requerirà la instal·lació de barreres de detenció i l’estabilització de punts concrets del talús. El cost de les actuacions està pendent de concretar, ja que és necessari establir un projecte constructiu, que l’ajuntament ja ha encarregat a l’ICGC.
Una vegada acabat el projecte, s’activaran les gestions per buscar el finançament que permeti desenvolupar les obres i garantir la seguretat del poble de Barruera.