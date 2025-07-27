TRÀNSIT
Tallen l’AP-2 a Castelldans per l’incendi en un cotxe
Un incendi en un turisme va obligar a tallar ahir al matí l’autopista AP-2 a Castelldans cap a les Borges Blanques, fet que va provocar retencions de fins a set quilòmetres, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Els Bombers van ser alertats a les 11.02 hores. El conductor va poder aparcar-lo al voral i tots els ocupants van sortir del vehicle. A les 12.00 hores es va reobrir un dels carrils i es registraven retencions des de Puigverd de Lleida.