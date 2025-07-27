Transport per carretera per als 110 passatgers del comboi afectat
Es van habilitar autobusos a causa de l’atropellament. Els Mossos van acompanyar els usuaris que baixaven a la localitat o volien agafar un tren a l’estació
L’atropellament mortal va tallar les línies RL4 (Lleida-l’Hospitalet) i RL3 (Lleida-Cervera) entre Mollerussa i Tàrrega durant unes dos hores, segons van informar Renfe i Protecció Civil, que va activar la prealerta del Ferrocat. La incidència es va produir minuts abans de les 10.00 hores en un pas no autoritzat al costat del baixador. El comboi afectat –un tren MD 15633– de la línia RL4 va quedar aturat amb 110 passatgers a bord. L’home atropellat va ser atès pel SEM però va acabar morint. Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera. Cap a les 11.15 hores van fer sortir els passatgers del comboi, que van anar caminant fins a l’estació d’autobusos, situada al mateix carrer a escassos metres. Renfe va habilitar un servei alternatiu per carretera. Els 110 passatgers van ser distribuïts entre dos autobusos, que van arribar a les 11.45 hores segons si anaven a Lleida ciutat, o bé a les altres localitats del trajecte.
Un altre comboi també es va veure afectat. Havia de sortir de Lleida a les 11.12 hores i amb arribada prevista a Barcelona a les 13.18 hores, però va acabar sortint amb una hora de retard. Quan es va restablir el servei, agents dels Mossos van acompanyar les persones que volien agafar el tren o aquells que baixaven, ja que l’avinguda estava tallada.
Per la seua part, la tinenta d’alcalde, Imma Oliva, va explicar que els dos incidents “han suposat un impacte emocional molt gran per als veïns. Estem commocionats”. L’ajuntament de Bellpuig va decretar un dia de dol. Segons Oliva, “el prostíbul tenia tota la documentació i totes les llicències en ordre i al dia”. El club nocturn, que va quedar precintat, funciona des de fa més de 20 anys. Uns anys enrere hi va haver un altre incendi.