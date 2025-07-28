Balanç positiu del segon festival TàReggae al càmping
Balanç positiu de la segona edició del festival TàReggae, que ha omplert de música d’arrel jamaicana en format Sound System el càmping de Tàrrega. Nadine González, de l’organització, va destacar que “estem molt contentes, malgrat que no hi ha hagut la participació que esperàvem, a nivell de comoditat dels usuaris i del feedback que rebem, considerem que hem evolucionat bastant”.
Durant tot el cap de setmana es van vendre 300 entrades malgrat que els visitants van ser molts més perquè durant el dia l’accés era lliure. “Ha vingut molta gent del poble i això ens enorgulleix perquè volem que sentin que aquest festival és també per a ells”, va indicar.
Pel que fa a la programació, han apostat per col·lectius internacionals, com Imperial Sound Army d’Itàlia i Indy Boca Sound System de França, sense deixar de banda l’àmbit local i de proximitat com Ruralist o Ponent Roots. “Creiem que ha valgut la pena i estem satisfetes”, va afirmar González.