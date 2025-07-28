Delimiten una estructura en una excavació al Pla de les Tenalles
Una vintena de joves participen en un camp de treball d’arqueologia. El jaciment va ser descobert per l’historiador Ramon Boleda de Verdú als anys 50 del segle passat
Una vintena de joves d’entre 14 i 17 anys de diferents punts de Catalunya, al costat de tècnics del Museu Tàrrega Urgell, han participat les dos últimes setmanes, del 13 al 27 de juliol, en un camp de treball a Tàrrega, gestionat per Quàlia, en el qual, entre altres activitats, han col·laborat amb una nova campanya d’excavacions en el jaciment ibèric del Pla de les Tenalles, situat a la vall de l’Ondara i propietat de l’ajuntament de la capital de l’Urgell.
El director de l’excavació, Joel Minguell, va dir que les tasques s’han centrat a continuar les excavacions en una illa de cases que va sortir a la llum a l’última campanya arqueològica que es va fer en aquest jaciment l’any 2022. Minguell va explicar que “hem pogut delimitar i definir un mínim de quatre espais diferents que conformen l’illa i hem deixat els murs a la vista de manera que es poden veure bé les diferents habitacions amb els diferents nivells que ja formarien part de l’abandó d’aquest edifici”. Minguell va destacar que “l’acabament pel costat de Ponent és molt curiós amb un mur arrodonit, que no és gaire típic.”
Pel que fa a l’ús d’aquesta construcció, el director de l’excavació va dir que “encara no sabem la funció d’aquesta àrea del jaciment, malgrat que no semblen cases per les seues dimensions, i la principal hipòtesi amb què treballem és que es tractaria d’espais d’emmagatzemament perquè als nivells que estem excavant sembla que hi ha força àmfores”.
Minguell va reconèixer que “el jaciment del Pla de les Tenalles no es conserva en la seua totalitat” perquè una part es va convertir en camps de cultius i es va perdre, com va passar en el seu moment amb el Molí d’Espígol a Tornabous. Així mateix, va indicar que “la zona excavada és una part molt petita de la totalitat del jaciment perquè s’han fet intervencions puntuals en els extrems oest i est, i encara queda molt treball per fer”.
Al Pla de les Tenalles s’han organitzat diferents camps de treball d’arqueologia des de l’any 2014 de forma intermitent. Així mateix, des del Museu Tàrrega Urgell també s’han portat a terme intervencions puntuals. Les excavacions amb els camps de treball han pogut constatar que el Pla de les Tenalles seria un assentament de superfície més extens que el d’un poblat mitjà i amb una situació estratègica clau a la vall de l’Ondara.
El Pla de les Tenalles, situat al poble de la Móra, nucli de Granyanella a la comarca de la Segarra, és un poblat ibèric de mida mitjana amb una cronologia que inclou des del segle IV aC fins a aproximadament el 200 aC, i que va ser abandonat en el context de la segona guerra púnica entre romans i cartaginesos. La presència de nivells d’incendi en algunes cases excavades apunta a una possible destrucció del poblat durant aquest conflicte.
L’assentament està situat al cim i part dels pendents del turó anomenat Comalleret. El descobriment científic del poblat va ser mèrit del ja traspassat historiador de Verdú Ramon Boleda, que va fer les primeres excavacions el 1952.
Posteriorment, el jaciment va passar a mans de l’ajuntament de Tàrrega com a resultat de les excavacions que hi va fer l’antic museu de la localitat, promogudes per Joan Tous Sanabra.