Una incidència a Sants obliga suspendre la circulació a les línies de Rodalies i Regionals
L'avaria ha afectat els sistemes de gestió de trànsit i senyalització. La incidència no afecta els serveis d'alta velocitat
Una avaria en els sistemes de gestió de trànsit i senyalització a l'estació de Sants ha obligat a suspendre la circulació en totes les línies de Rodalies i Regionals, segons han informat aquest dilluns al matí Renfe i Adif. Fins al lloc, s'hi han desplaçat els equips tècnics amb l'objectiu de resoldre la situació i restablir el servei al més aviat possible. Segons fonts de l'ens gestor de la infraestructura ferroviària i de Renfe l'avaria ha restablert en un primer moment però s'ha reproduït poc després. Fonts d'Adif han explicat a l'ACN que poc després de les dotze migdia el servei s'ha pogut restablir parcialment i alguns trens han pogut circular de nou.
El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat en declaracions a RAC1 que tot i que en un primer moment l'avaria havia quedat resolta, aquesta s'ha reproduït al voltant de dos quarts de dotze del migdia. La incidència s'ha localitzat en el centre de control de l'estació de França, que no pot establir comunicació amb els combois i aquests s'han d'aturar per motius de seguretat.
La incidència afecta totes les línies de Rodalies i Regionals que passen per l'estació de Sants, és a dir, totes excepte l'R8.
Des del seu perfil oficial a X, Renfe recomana als usuaris aturats dins d'un tren esperar les instruccions del personal ferroviari i demana que "en cap cas" els viatgers baixin a les vies.
La incidència no ha afectat els serveis d'alta velocitat, que han pogut operar amb normalitat, ja que el seu centre de control està ubicat a Saragossa.