En marxa de nou els Agratour, autobusos festius per a joves
Iniciativa de l’associació Agrat que fomenta la convivència i garanteix la seguretat en els desplaçaments a les festes majors. El primer bus d’aquest estiu va ser dissabte a Concabella
L’associació Agrat de Tàrrega torna a apostar aquest estiu per una de les seues iniciatives amb més èxit i apreciades: els Agratour. “Aquests autobusos, que es posen en marxa coincidint amb les festes majors de diferents pobles de Lleida –la majoria en localitats properes de la capital de l’Urgell–, tenen com a objectiu reforçar el sentiment de pertinença entre els joves de la ciutat, establir relacions amb persones de diferents quintes, fomentar la convivència i, alhora, garantir la seguretat en els desplaçaments nocturns”, segons van destacar dissabte passat les integrants de la comitiva.
L’entitat ha anunciat que els Agratour recorreran diverses localitats en dates assenyalades de les festes populars segons si hi ha prou interessats per omplir un o fins i tot dos autobusos. D’aquesta manera, facilita que els joves puguin gaudir de les celebracions sense preocupar-se pels riscos associats a la conducció, especialment en horari nocturn, en què la falta de transport públic i el consum d’alcohol poden suposar un perill a la carretera.
Segons la comitiva dels Agratour, la posada en marxa dels autocars festius respon a una doble motivació. D’una banda, “volem que la joventut de Tàrrega i voltants se senti part d’un grup que faci pinya, que descobreixin junts l’ambient de les festes majors i s’animin a participar en el teixit associatiu local”. Per una altra, es busca prevenir els riscos inherents als desplaçaments amb cotxe a altes hores de la matinada, una de les principals causes d’accidents en època festiva.
En aquest sentit, la iniciativa ha estat molt ben valorada, ja que representa una alternativa segura, econòmica i sostenible al vehicle privat. El primer Agratour d’aquest 2025 va sortir dissabte a la nit fins a Concabella amb un autocar i 60 joves. Prèviament va tenir lloc una mojitada amenitzada amb la música de PD Xena a la Soll.
Divendres també estava previst contractar un bus per anar a Belianes, però no hi va haver suficients inscrits i es va acabar anul·lant. Els participants consultats per SEGRE al bus que va anar a la festa major de Concabella van fer una valoració “molt positiva” d’aquest servei perquè no han de preocupar-se per qui els atansa o els recull i fins i tot ningú no ha de responsabilitzar-se d’agafar el cotxe.
Els Agratour van nàixer el 2012, però van deixar d’organitzar-se amb l’arribada de la pandèmia de la covid i l’estiu passat es van recuperar. Aquestes iniciatives mostren com l’associacionisme juvenil pot incidir de manera positiva tant en la dinamització cultural del territori com en la seguretat viària. Des de l’associació Agrat animen joves de totes les edats a afegir-se a la proposta.