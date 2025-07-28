Mont-rebei recupera l’esplendor i els Agents Rurals intensifiquen la vigilància
Navegar i pescar sense permís o operar drons, entre les principals infraccions
Els Rurals han intensificat aquest estiu la vigilància per terra, aigua i aire a l’embassament de Canelles i l’entorn de Mont-rebei. Les pluges dels últims mesos, que han omplert el pantà, han facilitat que les empreses de turisme actiu recuperin la seua activitat, la qual cosa ha augmentat la pressió humana en aquest enclavament natural protegit.
L’embassament de Canelles, juntament amb el congost de Mont-rebei, ha renascut aquesta temporada com una de les destinacions estrella per al turisme de naturalesa a Lleida. Després de gairebé tres anys d’inactivitat nàutica per culpa de la sequera, el paisatge ha canviat radicalment i el pantà ha passat del 22,53% de reserves registrat durant la Setmana Santa del 2024 al 82% aquest 2025. L’augment del turisme ha portat Interior a reforçar el dispositiu de vigilància dels Rurals a la zona, arribant a triplicar els efectius en caps de setmana i festius amb l’objectiu de prevenir i conscienciar els visitants que estan en un espai natural amb estrictes normatives.
“L’augment de visitants implica més desafiaments per a la conservació”, apunta Llorenç Ricou, cap de l’Àrea Regional de Lleida dels Rurals. A més del patrullatge tradicional per terra i aigua, els agents compten també amb el suport d’una unitat aèria amb dron, la qual cosa suposa més capacitat de reacció davant d’infraccions o emergències. Les aigües de la Noguera Ribagorçana a l’embassament i al congost dibuixen la frontera entre Catalunya i Aragó i els Agents Rurals només tenen competències de sanció a la part catalana (marge esquerre). Tot i així, ja han imposat enguany una dotzena de sancions.
Les conductes infractores més freqüents estan relacionades amb la navegació d’embarcacions sense la preceptiva autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. També és multat l’ús de drons sense permís, la pesca fora de l’horari establert i molèsties a la fauna. En aquest sentit, la vigilància és especialment intensa en parets d’escalada on nidifiquen aus protegides com el trencalòs o l’aufrany. Vigilar la navegació és la prioritat, però els agents també controlen les acampades, les fogueres il·legals, els sorolls excessius, la presència d’animals sense lligar i el respecte a fauna i flora.
Els caps de setmana i festius, l’embassament i el seu entorn poden acollir 300 caiacs i 2.000 visitants al dia, si bé la pressió humana va arribar al seu pic després del confinament per la pandèmia de coronavirus, malgrat que l’accés va estar diversos mesos vetat arran d’un despreniment de roques. Des d’aleshores, s’han implementat mesures per evitar aglomeracions i el deteriorament de l’entorn com limitar els aparcaments de Corçà i la Pertusa. “La massificació comporta sortir dels camins senyalitzats, menys respecte per les normes i més molèsties a la fauna i danys a la flora”, adverteix Ricou.