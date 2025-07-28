TRÀNSIT
Una veïna de Balaguer de 33 anys, la víctima mortal d'un accident a Albesa, amb quatre ferides més
Va tenir lloc a les 5.53 hores al sortir de la via el cotxe en el qual viatjaven. La dona tenia 33 anys i es tracta de la desena víctima mortal d’un juliol negre a Lleida
Una veïna de Balaguer de 33 anys va morir i unes altres quatre dones ferides és el balanç d’un accident que es va produir a les 5.53 hores del dissabte a la carretera LV-9225 al seu pas per Albesa, segons va informar el Servei Català de Trànsit. Es tracta de la desena víctima mortal en sinistres de trànsit al juliol a les carreteres de la comarca de Lleida, les mateixes que es van registrar en els sis primers mesos de l’any a la demarcació.
Per causes que encara s’estan investigant, el turisme en el qual viatjaven cinc dones va sortir de la via i va xocar contra una embocadura de formigó de la cuneta. A conseqüència del sinistre va morir una de les passatgeres del cotxe, una dona de 33 anys i veïna de Balaguer. A més, hi va haver tres ferides greus i una altra amb lesions de diversa consideració que van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova. Pel que sembla les víctimes es desplaçaven a treballar al camp.
En el dispositiu van participar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van portar a terme tasques d’excarceració de la víctima mortal, i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.
Amb aquesta víctima són 86 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any. A la demarcació s’han registrat vint víctimes mortals, dinou a les carreteres i una a l’interior de la ciutat de Lleida, quatre més que en el mateix període del 2024.
Fins al juny s’havia registrat deu víctimes i aquest mes s’han disparat amb unes altres deu, quatre de les quals des de diumenge, a Alfés, Balaguer (dilluns) i Vila-sana (dimarts). Després d’aquests sinistres, Trànsit va anunciar la posada en marxa de diverses mesures “per contenir l’accidentalitat mortal i reforçar la seguretat viària”.
Una de les mesures és l’increment de la vigilància per part dels Mossos d’Esquadra, en “una intensificació i reforç de la presència policial en punts estratègics de la xarxa viària lleidatana”. L’altra és la col·locació de diversos radars en remolc. “S’instal·laran carros radar en trams especialment sensibles per controlar la velocitat i reduir conductes de risc”, va afirmar Trànsit.