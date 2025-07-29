ESPAIS
Denuncien el bany prohibit a Aigüestortes, els criden l'atenció i els responen amb insults
Joves d’Aran que participen en un campus a Salardú. Activitat prohibida per l’impacte ambiental en flora i fauna. Els joves es tiraven a l’aigua i un dels monitors els feia fotografies
Visitants del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici han denunciat aquesta setmana un grup de joves del campus XpertCamps de Salardú per banyar-se a l’estany de Gerber. Els excursionistes van poder comprovar com els joves es tiraven a l’aigua i un dels monitors els feia fotografies.
Banyar-se en estanys d’alta muntanya està prohibit i fer-ho suposa un incompliment de la llei i una possible denúncia per part dels Agents Rurals. Els excursionistes els van cridar l’atenció advertint-los sobre la prohibició i els joves van respondre insultant-los.
Els estanys d’alta muntanya són ecosistemes aquàtics molt fràgils a les pertorbacions humanes i el bany altera molts aspectes de la dinàmica de l’estany. Les cremes corporals i els protectors solars són un dels aspectes que més alteren la flora i fauna d’aquests espais protegits.
Fonts d’ús públic del parc van apuntar que “desafortunadament” aquesta situació es repeteix en diverses ocasions i malgrat que “s’intenta informar i sensibilitzar la gent” encara es continuen produint infraccions d’aquest tipus. Van recordar que a molts estanys s’estan fent investigacions i el bany alteraria aquests resultats d’anys.
Des de la direcció del parc es va fer una crida per disfrutar dels espais naturals de forma responsable i produint el mínim impacte possible sobre el medi natural. D’altra banda, el director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, va recordar “la fragilitat” dels estanys i que al parc natural també es repeteixen accions incíviques com banyar-se.