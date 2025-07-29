FGC busca una vintena de maquinistes per a la futura operació del servei Lleida-Terrassa
Ferrocarrils avança en la preparació del servei de la RL3 i RL4 previstes per a l’estiu del 2026
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a través de la societat FGC Rail, ha publicat una convocatòria laboral per seleccionar 20 maquinistes per a la futura operació del servei ferroviari entre Lleida i Terrassa, que actualment forma part del sistema de Rodalies Lleida, mitjançant les línies RL3 i RL4. Les funcions principals seran conduir trens en servei comercial i de maniobres, realitzar tasques d’atenció al client incloses dins de les seves funcions i controlar operacions de maniobra. Entre els requisits, hi ha el de tenir la llicència i diploma de maquinista o un certificat de conducció de vehicles ferroviaris tipus B. S'avança així en la preparació de l'operació del servei de la RL3 i RL4 previstes per a l’estiu del 2026.
També cal formació acadèmica a escala de batxillerat o tècnic de formació professional o equivalents a efectes laborals, entre d’altres. També s’admetran a la convocatòria les persones admeses a l’examen de maquinistes de l’Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), amb el compromís que en finalitzar el procés de selecció ja disposin de la llicència i el diploma.
La convocatòria inclou la perspectiva de gènere i haurà de garantir, com a mínim, la incorporació del 40% de dones presentades sempre que en les proves obtinguin l’aptitud requerida.
FGC també ha publicat una convocatòria per seleccionar dos supervisors pel servei entre Lleida i Terrassa. Les funcions principals dels dos supervisors seran, entre d’altres, organitzar i gestionar la cobertura del servei, coordinar i donar suport al personal assignat a les seves àrees de competència, garantir la correcta realització de tots els processos de producció, acomplir les tasques de supervisió i control dels procediments interns, i dur a terme el seguiment de l’estat del material i de les instal·lacions.
Entre els requisits per optar a les places de supervisor, hi ha d'acreditar la possessió de la llicència i el diploma de maquinista o un certificat de conducció de vehicles ferroviaris de categoria B o disposar del certificat B restringit amb el compromís d’obtenir el certificat complet; formació acadèmica a nivell de batxillerat, cicle formatiu de grau superior o similar; i experiència en conducció de trens en servei comercial, entre d’altres.
Ferrocarrils assumirà el servei de les línies RL3 i RL4
Amb la publicació d’aquestes convocatòries laborals, FGC avança en la preparació de la futura operació del servei de les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Terrassa, a través de Manresa), prevista per a l’estiu del 2026. Més endavant, es contractarà el personal d’atenció al client. Actualment, continua la construcció dels quatre nous trens, fabricats per Stadler, que ferrocarrils estrenarà a la línia Lleida-Terrassa quan n’assumeixi el servei.
Ferrocarrils va llançar, ara fa un any, una campanya de captació de maquinistes als canals digitals d’FGC i a suports propis a estacions i instal·lacions d’FGC. En la mateixa línia, Ferrocarrils va publicar una pàgina web per atraure maquinistes que ja tinguessin la titulació de conducció necessària i, alhora, promoure talent a iniciar la formació pertinent per poder acabar treballant en algun dels nous serveis d’FGC.