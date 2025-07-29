Redexis portarà biometà a llars i negocis de Fraga
Demana permís per canalitzar el gas des de la planta de purins a Las Puntas
Habitatges i locals comercials de Fraga podran començar a consumir biometà en el termini de dos anys si prosperen els plans de Redexis, la principal distribuïdor de gas ciutat de l’Estat, que es planteja connectar a la xarxa de subministrament de la capital del Baix Cinca la planta de producció de biogàs a partir de purins que projecta a la partida de Las Puntas, a la zona oest del terme municipal.
El Govern d’Aragó va treure ahir a consulta pública el projecte de la conducció que l’empresa necessita per connectar la planta amb la xarxa de distribució local de Fraga a l’altura de l’avinguda de Sarinyena. El termini per a la presentació d’al·legacions estarà obert fins al 27 d’agost.
La conducció, d’una mica més de cinc quilòmetres de longitud, partirà de la planta de producció de biogàs que la mateixa empresa projecta sota la marca de Biored, que preveu processar al cap de l’any 184.500 tones de dejeccions ramaderes i de residus agroalimentaris.
Encara que “el biometà és un gas poc desenvolupat” fins a la data, “la possibilitat d’injectar-lo a la xarxa (...) obre la possibilitat de distribuir i consumir un gas renovable i de producció autòctona” com “una de les millors solucions per reduir la dependència energètica de l’exterior i impulsar una economia circular més baixa en carboni”, assenyala el projecte.
Les tres discorren per àrees de muntanya, zones de cultiu i camins. L’empresa s’inclina per la tercera opció, que considera “la més adequada ja que minimitza les afeccions sobre la vegetació natural i fauna per afeccions directes i indirectes, sobre la geologia i geomorfologia, sobre la hidrologia i sobre el paisatge de l’entorn”.
El traçat del centre també comportaria “menor afecció als valors associats” a la muntanya d’utilitat pública en la qual es troben les partides Alta, Baixa i Mitjana i un menor impacte sobre la xarxa de vies pecuàries.
Tres traçats possibles amb un tram inicial comú
Redexis sospesa tres traçats amb un tram inicial comú per construir la conducció per la qual projecta portar el biometà des de la planta de Biored a Las Puntas fins a l’escomesa amb la xarxa de distribució local a l’avinguda de Sarinyena de Fraga. El tram comú té una longitud de 5,1 quilòmetres, als quals l’alternativa que discorre pel sud, i que hauria de creuar la séquia Nova, n’afegeix 2,58. La que segueix l’itinerari més al nord, que suma 5,24 quilòmetres a l’inicial, obliga a salvar els barrancs de Burmalla i Bermell. La tercera, que és la més recta, amplia en 1,9 km el tram inicial i, com la primera, es creua amb la séquia Nova.