Tàrrega inaugura la nova estació d'autobusos al costat del tren
L'equipament, amb una inversió de 3,5 milions d'euros, entrarà en funcionament dimecres i preveu rebre uns 113.000 usuaris anuals
La nova estació d'autobusos de Tàrrega ja és una realitat. Després de gairebé dos anys d'obres, aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha inaugurat el nou equipament que dimecres entrarà en funcionament i substituirà l'actual, ubicat al carrer Migdia. La nova estació s'ubica al costat de l'estació ferroviària per potenciar la intermodalitat i preveu acollir uns 113.000 usuaris anuals. Ha comptat amb una inversió de 3,5 milions d'euros i un dels aspectes més destacables del nou edifici és que està semisoterrat, de manera que la seva coberta acull un no espai públic a nivell del carrer de les Santes Espines. En total, el recinte ocupa una superfície de 5.000 m² i té sis andanes d'estacionament.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha inaugurat la nova estació d'autobusos acompanyada d'autoritats del consistori targarí. A la seva arribada al nou equipament, l'esperaven una desena de persones contràries a la planta de biogàs projectada entre Cervera i Plans de Sió, a la Segarra, que han rebut la consellera amb pancartes i crits contraris al projecte.
En el seu parlament, Paneque ha afirmat que la nova estació d'autobusos millora la mobilitat, la vida de les persones i la intermodalitat" entre el servei ferroviari i el d'autobús. Ha destacat, a més, que "enforteix aquest espai com porta d'entrada a la ciutat. Una entrada moderna i avançada contribueix a dinamitzar el teixit econòmic i crear una nova centralitat".
De la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha explicat que la nova ubicació permetrà als usuaris d'autobús que viuen als municipis veïns tenir accés al servei ferroviari de rodalies. A més, també "estalviarà" a la "gran majoria" d'autobusos haver de passar pel centre de Tàrrega.
Edificació semisoterrada
La nova estació de busos de Tàrrega ocupa una superfície d'uns 5.000 m2, a la banda nord de les vies, al carrer Santes Espines, i substitueix la que estava situada al carrer de Migdia. Disposa d'una platja de sis andanes per a l'estacionament d'autobusos i una edificació de planta baixa per a donar servei a les persones usuàries. El tret més destacable és que aquesta edificació està semisoterrada, de manera que la seva coberta s'ha urbanitzat per a crear un nou espai públic a nivell del carrer de les Santes Espines, que, a més, permet connectar millor diversos punts d'interès urbà.
L'edifici de l'estació està al mateix nivell que les andanes i acull la sala d'espera, que té un tancament de vidre, i altres serveis per a les persones usuàries. L'estació compta amb panells electrònics informatius i videovigilància. L'obra també ha inclòs els elements de drenatge i un dipòsit de laminació.
La construcció de la nova estació d'autobusos compta amb finançament dels fons europeus Next Generation. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l'Ajuntament de Tàrrega tenen subscrit un conveni pel qual l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat els terrenys per executar la nova estació, que gestionarà l'empresa pública CIMALSA.