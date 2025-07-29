ENERGIA
Territori assumeix que la planta de biogàs de la Sentiu emetrà olors
La valoració ambiental pronostica un impacte odorífer “moderat” al supeditar els permisos al seu estudi. Proposa anotar els episodis i evitar repeticions
La Generalitat admet que la planta de biogàs de la Sentiu de Sió emetrà olors molestes. La factoria, promoguda per La Sentiu Bioenergy, participada pel fons d’inversió danès CIP, preveu processar més de mig milió de tones de dejeccions ramaderes i subproductes de la indústria agroalimentària al cap de l’any.
L’avaluació d’impacte ambiental de l’activitat assumeix que es produirà “un impacte moderat” en matèria d’olor, per a la neutralització de la qual el Govern proposa que quan hi hagi un episodi l’empresa prengui nota de “la data i la durada” i de la “fase del procés a què s’associa” per “proposar mesures correctores” i evitar que es repeteixi.
Taxa entre moderada i alta
Segons la declaració ambiental del pla urbanístic, difosa ahir al DOGC, l’empresa sosté que l’altura de la seua xemeneia, de 60 metres i a la qual assenyala com “l’únic focus d’emissió d’olor”, i el sistema de filtres que preveu aplicar generaran una taxa d’emissió d’olor de 16.500 uoE/s (unitats europees d’olor per segon), “inferior a tots els criteris internacionals” i amb els quals “el llindar de detecció d’olor per a persones” no arribaria “als pobles propers”. No obstant, aquesta taxa d’emissions odoríferes es considera entre moderada i alta.
En aquest segon document, datat a l’abril, la Generalitat va supeditar l’autorització a la planta a assegurar que no emetria olors molestes cap al seu entorn. “Abans de l’aprovació definitiva del pla, necessita obtenir la validació (...) de l’estudi d’impacte odorífer” per la direcció general de Canvi Climàtic, que va reclamar “estudis de dispersió d’olors per garantir que la implantació de l’activitat no comportarà impactes odorífers sobre els nuclis de població”.
El gruix de les al·legacions al projecte feien “referència a deficiències en l’estudi d’impacte odorífer”, per la ubicació, els càlculs de la dispersió i els límits assumibles.
El veto a Forestalia allibera potència eòlica per doblar el parc lleidatà
El veto de la Generalitat i del Govern central als projectes de línies MAT (molt alta tensió) que anaven a travessar Lleida, una pel Pallars i una altra pel Segrià i les Garrigues, està tenint com a efecte secundari l’alliberament de prou potència per doblar el parc eòlic de Lleida. Els 19 parcs de Forestalia l’energia dels quals havia de sortir per la MAT del Pallars o les del sud de Ponent i que s’han quedat sense autorització en els mesos de juny i de juliol sumen 706 MW (megawatts, milers de quilowatts), mentre que a la demarcació hi ha operatius aerogeneradors que en sumen 398 i estan autoritzats o en tràmit uns altres 405. Paral·lelament, a les subestacions per les quals anaven a discórrer aquestes MAT ha anat quedant disponible capacitat d’evacuació per a 706 MW.