DELINQÜÈNCIA
Busquen els amos de 54 mòbils robats en el Monegros Desert Festival
La Guàrdia Civil, en el marc del dispositiu de seguretat establert amb motiu de la celebració de la 31 edició del Monegros Desert Festival del cap de setmana passat, va detenir tres persones com a suposats autors de robatoris de mòbils. Els agents van recuperar 60 terminals, dels quals sis van ser tornats als seus amos i ara busquen localitzar els propietaris de la resta. L’Equip Territorial de Policia Judicial (ETPJ) de la Guàrdia Civil de Fraga és l’encarregat de fer-ho i es pot contactar amb trucant al 974 470 101 o al 696 964895 per verificar si els seus terminals es troben entre els recuperats i poder retornar-los.
D’altra banda, la Guàrdia Civil va denunciar un total 647 persones per tinença i consum de drogues al festival, celebrat al Baix Cinca i que va congregar 50.000 persones.
L’operatiu desplegat es va saldar amb catorze persones detingudes, vuit de les quals ho van ser per delictes de tràfic de drogues; tres per resistència o atemptat a agent de l’autoritat, tres per furt; i dos d’investigats per delictes contra la seguretat viària.
Es van comptabilitzar més de 5.672 auxilis informatius i es van portar a terme 7.119 controls d’alcoholèmia, 283 de consum d’estupefaents per conductors, amb 92 positius per alcohol i 181 per drogues. A l’esdeveniment van acudir 15.100 vehicles, dels quals 620 eren caravanes i 220 autobusos.