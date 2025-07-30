Així es va esfondrar la plataforma de metall i vidre que va deixar un mort i tres ferits a Durro
L’accident va tenir lloc fa un any durant la instal·lació d’una estructura que havia de ser un mirador
Dissabte 26 de juliol es va complir un any de l'esfondrament d'un mirador metàl·lic a Durro, a la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, en què un dels operaris que l'estava instal·lant va morir i tres més van resultar ferits.
Comarques
Un mort i tres ferits, un de crític, a l'esfondrar-se un mirador a Durro
Albert Guerrero
La construcció del mirador de la Roca d’Espà, a prop del poble de Durro, formava part del conjunt d’obres subvencionades amb fons Next Generation de la Unió Europea per impulsar el turisme sostenible al municipi.
L’ajuntament de La Vall de Boí va adjudicar les obres a l’empresa aragonesa Proyectos y Realizaciones Aragonesas de Montaña, Escalada y Senderismo (Prames), especialitzada en instal·lacions en terrenys de muntanya per a escalada i senderisme, que va aconseguir el contracte per 38.623 euros (IVA inclòs).
Comarques
El mirador de Durro va cedir al caure un pal que l'havia de subjectar i un ferit rep l'alta
Marc Codinas
El mirador, una estructura de metall i vidre, va arribar a la localitat de Durro ja construït i operaris de la firma adjudicatària van fer servir un helicòpter per traslladar-la fins al seu emplaçament. Allà havia d’assentar-se sobre pals prèviament instal·lats a terra i quedar ancorat amb cables metàl·lics però per causes encara per precisar, els quatre treballadors és van precipitar al buit des d’una alçada de 50 metres.
Així ho van explicar fonts coneixedores del projecte, que van apuntar que l’estructura s'hauria pogut desplaçar per causes encara per aclarir mentre l’estaven ajustant. La investigació, en la qual ja estan treballant els Mossos d’Esquadra, haurà de determinar si aquesta és la causa de la tragèdia i, en el seu cas, depurar responsabilitats.