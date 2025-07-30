Gàbies de caderneres i un socorrista acomiadat per colar usuaris: les Borges Blanques no descarta seguretat privada
L’Ajuntament prepara noves mesures sancionadores davant de fraus amb braçalets, conductes incíviques i accessos indeguts detectats durant la temporada estival
L’ajuntament de les Borges Blanques treballa en una nova normativa que regularà l’accés i ús de les piscines municipals després de detectar-se diversos incidents durant la present temporada. El consistori no descarta contractar seguretat privada i endurirà el règim de sancions, incloent la possibilitat d’expulsar usuaris o rescindir abonaments en funció de la gravetat de les conductes.
Una de les principals problemàtiques detectades ha estat la picardia d’alguns usuaris que han accedit a les instal·lacions utilitzant braçalets d’accés d’altres persones, aprofitant el nou sistema d’entrada automatitzat. A més, es va detectar que un socorrista va ajudar diverses persones a colar-se a les instal·lacions, motiu pel qual va ser acomiadat.
Durant el cap de setmana passat, la presència de Mossos, Rurals i Policia Local va ser necessària quan un grup nombrós va accedir al recinte portant gàbies amb cardeneres, per la qual cosa se’ls va obrir un expedient sancionador.
Malgrat aquests incidents, l’alcalde del municipi, Josep Farran, ha fet una valoració positiva de la temporada, destacant l’obertura de les piscines després d’importants obres per reparar greus fuites d’aigua que s’arrossegaven des de fa anys.