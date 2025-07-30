Més de 600.000 euros per al dipòsit d’aigua de Mollerussa i el Palau
La Mancomunitat Intermunicipal de Mollerussa-el Palau d’Anglesola, que subministra l’aigua potable a ambdós municipis, invertirà 604.874 euros a impermeabilitzar els tres dipòsits de l’estació de tractament, amb una capacitat de 9.000 metres cúbics. Cap de les dos localitats disposen d’un dipòsit d’emmagatzemament d’aigua potable propi i es proveeixen del de la mancomunitat, de planta rectangular i dividit en tres vasos.
L’alcalde del Palau, Francesc Balcells, va explicar que actualment el dipòsit presenta algunes deficiències que “dificulten el correcte manteniment de la infraestructura”. Principalment, els treballs se centraran a evitar la pèrdua d’aigua així com la rehabilitació i reforç d’alguns pilars. L’estació de tractament de l’aigua capta al Salt del Duran de la tercera séquia del Canal d’Urgell.
Ambdós consistoris van sol·licitar una ampliació amb dipòsits nous de reserva ja que l’actual limita “el creixement industrial de les dos localitats”, va assenyalar Balcells.