Motos clàssiques i cotxes Seat en el 30 Expoclàssic
La pròxima edició se celebrarà els dies 20 i 21 de setembre. Obrirà el calendari de tardor de Fira Mollerussa
La 30 edició de la fira Expoclàssic de Mollerussa, que se celebrarà els propers dies 20 i 21 de setembre, centrarà les seues exposicions monogràfiques en la firma Seat, que celebra el 75 aniversari, i en les motocicletes fabricades durant el període de postguerra, complementant així la secció comercial dedicada al mercat d’accessoris i col·leccionisme.
El vicepresident de Fira Mollerussa, Joel Bastons, l’alcalde accidental de Mollerussa, Raül Aguilar, i Alfons Escolà, membre de l’associació Motos Clàssiques de Ponent, van presentar ahir el certamen. Bastons va agrair la col·laboració de l’entitat i va recordar que la Trobada de Motos Clàssiques, que assoleix aquest any la 31a edició i se celebrarà el diumenge 21 al matí, va ser l’origen del que posteriorment es convertiria en el certamen Expoclàssic. Per la seua part, Escolà va detallar que les exposicions d’aquest any inclouran una dotzena de vehicles Seat representatius de les diferents etapes de la marca automobilística.
A part de la mostra de vehicles dedicada a Seat, la fira comptarà amb una dotzena de motocicletes fabricades durant la postguerra, pertanyents a marques menys conegudes pel públic jove com van ser les de Mavisa, SV, Luve o Huracan, entre d’altres. Aquestes peces històriques representen un important patrimoni del motociclisme espanyol i complementaran l’exposició principal del certamen firal de la capital del Pla d’Urgell.
D’altra banda, Expoclàssic obrirà el calendari de tardor de Fira Mollerussa, que també comptarà durant el mes d’octubre amb la fira Autotardor, el certamen Lan Party i altres concursos com el de pintura ràpida que se sol celebrar al setembre, entre altres activitats.