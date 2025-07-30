MUNICIPIS
Nou cartipàs a Tàrrega després de la sortida de la CUP
ERC i PSC creen sis àrees de gestió
L’actual govern municipal de Tàrrega, format per ERC i PSC, va donar a conèixer ahir el nou cartipàs després de la sortida de la CUP la setmana passada. La proposta s’informarà al ple de demà. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va garantir “una gestió eficaç, àgil i transparent”, i va afirmar que “el govern local segueix endavant amb els projectes que Tàrrega necessita i que ja hem posat en marxa”.
Sis àrees de gestió
Els sis edils s’han distribuït en sis grans àrees de gestió. Les regidories de la CUP es distribuiran de la següent forma: José Luis Marín, al capdavant d’Urbanisme, assumirà també Transició Energètica; Laura Tejero, regidora d’Esports i Salut, dirigirà Cultura; Jordi Badias, edil de Finances i Transparència, tindrà Serveis Municipals i Medi Ambient; Alba Castellana, regidora d’Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes, assumirà Habitatge, i l’alcaldessa, Participació Ciutadana i Pobles i Ruralitat a més de Comunicació i Recursos Humans, Patrimoni i Memòria Històrica i FiraTàrrega. Núria Robert mantindrà Promoció Econòmica, Treball, Governació, Seguretat i Turisme.