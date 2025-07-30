SEGRE

Nova coberta a la Sala de Ball, sense amiant

Milloren l’eficiència energètica de l’equipament amb un sistema d’aerotèrmia. S’hi invertiran 223.000 euros

Els operaris treballen aquests dies a instal·lar la nova coberta, més sostenible. - A.S.

Sidamon ha iniciat la millora de l’eficiència energètica de l’edifici del local del Ball per convertir-lo en un espai més sostenible i funcional durant tot l’any. L’actuació inclou fins a tres intervencions, entre les quals destaca la retirada de l’amiant de la coberta exterior i de les canalitzacions.

L’alcaldessa, Dolors Tella, va apuntar que també es millora el sistema de climatització i calefacció, “per minimitzar l’ús de gasoil”, i la construcció d’una coberta més aïllant i respectuosa amb el medi ambient. L’actuació preveu una inversió de 223.000 euros i el consistori ha obtingut una subvenció de 192.000 euros de la secretaria d’Acció Climàtica, en el marc del programa de mitigació del canvi climàtic, a banda d’una subvenció addicional de 10.000 euros per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la retirada de l’amiant.

L’objectiu és substituir la coberta exterior per una nova estructura tipus sandvitx, instal·lada sobre biguetes de formigó, així com modernitzar el sistema de climatització amb aerotèrmia i reduir el consum de combustibles fòssils.

D’aquesta manera, el local es convertirà en un refugi climàtic, amb un important estalvi energètic. Les obres han començat i es preveu que acabin a finals d’octubre, va explicar Tella.

També està previst crear un refugi climàtic a l’entorn del centre de serveis, on es plantaran més arbres i s’habilitaran espais amb ombra.

