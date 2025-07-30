Nova coberta a la Sala de Ball, sense amiant
Milloren l’eficiència energètica de l’equipament amb un sistema d’aerotèrmia. S’hi invertiran 223.000 euros
Sidamon ha iniciat la millora de l’eficiència energètica de l’edifici del local del Ball per convertir-lo en un espai més sostenible i funcional durant tot l’any. L’actuació inclou fins a tres intervencions, entre les quals destaca la retirada de l’amiant de la coberta exterior i de les canalitzacions.
L’alcaldessa, Dolors Tella, va apuntar que també es millora el sistema de climatització i calefacció, “per minimitzar l’ús de gasoil”, i la construcció d’una coberta més aïllant i respectuosa amb el medi ambient. L’actuació preveu una inversió de 223.000 euros i el consistori ha obtingut una subvenció de 192.000 euros de la secretaria d’Acció Climàtica, en el marc del programa de mitigació del canvi climàtic, a banda d’una subvenció addicional de 10.000 euros per part de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) per a la retirada de l’amiant.
L’objectiu és substituir la coberta exterior per una nova estructura tipus sandvitx, instal·lada sobre biguetes de formigó, així com modernitzar el sistema de climatització amb aerotèrmia i reduir el consum de combustibles fòssils.
D’aquesta manera, el local es convertirà en un refugi climàtic, amb un important estalvi energètic. Les obres han començat i es preveu que acabin a finals d’octubre, va explicar Tella.
També està previst crear un refugi climàtic a l’entorn del centre de serveis, on es plantaran més arbres i s’habilitaran espais amb ombra.