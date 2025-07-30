Obre Gruel, el primer restaurant de Miralcamp, de cuina tradicional: “que la gent gaudeixi”
Aposta del jove cuiner Oriol Solé, que recupera plats tradicionals
El cuiner Oriol Solé ha obert el restaurant Gruel a Miralcamp amb una proposta clara: recuperar la cuina tradicional i les receptes “de sempre”. “El meu ofici és donar de menjar, que la gent gaudeixi amb els meus plats”, va afirmar amb convicció.
Format a l’Escola d’Hostaleria de Lleida i amb experiència en restaurants, aposta per una cuina d’arrel, allunyada de les modes. A la seua carta es poden trobar plats com el fricandó, estofats d’orella de porc, popets estofats o el seu favorit, la cassola de tros.
Ofereix carns de caça com el senglar o el cérvol, poc comuns a la zona i que habitualment només es troben en pobles del Prepirineu o el Pirineu.
El restaurant, que fa tres setmanes que està obert, combina menús diaris, esmorzars de forquilla i una carta de cap de setmana amb plats més elaborats, i amb productes de proximitat. “Obrir a Miralcamp ha estat una aposta personal i un compromís amb el territori. Cada dia hi ha menys serveis als pobles petits i l’oferta de cuina tradicional és escassa”, va assenyalar.
Conscient de les dificultats del sector, confia en la seua aventura i en la seua aposta. “La cuina és estrès, córrer, viure el dia a dia, i sense esforç no hi ha recompensa”, va destacar. El Gruel vol ser un espai on retrobar-se amb els sabors oblidats i el plaer d’un bon menjar fet amb passió i memòria.