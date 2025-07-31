MUNICIPIS
Agramunt culmina una altra fase dels nous pisos socials
Estudiants d’Arquitectura habiliten un llar residència al segon pis. Tindrà una capacitat per a fins a onze usuaris
El projecte per convertir l’antiga caserna de la Guàrdia Civil d’Agramunt en habitatge social avança. Ahir es va presentar la segona fase de la reforma de l’edifici per part d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC, sota el nom de grup Reviu. Els treballs, que van començar per Setmana Santa i culminen aquesta setmana, s’han centrat a rehabilitar la segona planta de l’antiga caserna per convertir-la en un llar residència amb capacitat per a entre 7 i 11 persones així com a rehabilitar la meitat de la façana de l’edifici i part dels exteriors i la planta baixa. El director de l’ETSAV, Pere Fuertes, va destacar que aquest projecte, que va començar el 2022, és “una oportunitat magnífica d’aprenentatge”, mentre que l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va recordar que l’ajuntament per ara ha invertit uns 300.000 euros en la reforma. Aina Garriga i Alba Ramos, dos de les alumnes, van posar de relleu precisament “poder aprendre a través de la pràctica i poder treballar en un projecte real envoltades de professionals”. En la primera fase, el grup Vibra va habilitar dos pisos socials a la primera planta. Els habitatges seran gestionats per l’Associació Alba.