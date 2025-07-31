EMERGÈNCIES
Els tres ofegaments de l’estiu a Lleida, en “espais no habilitats”
La Generalitat demana prudència davant de les 22 víctimes en el que portem de temporada a Catalunya. El SEM ha atès 97 persones des del 15 de juny
La Generalitat va fer ahir una nova crida a la prudència i la responsabilitat a l’hora de disfrutar de l’aigua davant de l’elevada xifra de víctimes per ofegament registrades en aquest primer tram de l’estiu. Concretament, fins ahir s’havien registrat 22 morts pels 18 del mateix període de l’any passat. Tres d’ells, tots els que hi ha hagut en aigües interiors com rius i pantans, han tingut lloc a Ponent: el jove de 20 anys de Lleida que va perdre la vida el 23 de juny a Alcarràs i el doble ofegament el 21 de juliol al riu Segre a Camarasa, on van morir dos joves de 22 i 24 anys de l’Hospitalet de Llobregat. El Govern afirma que “es banyaven en zones no habilitades” i recorda que “aquest tipus d’espais té riscos afegits com corrents, profunditats sobtades, roques o dificultats per accedir”. També van explicar que “sovint no existeix cobertura mòbil per avisar al telèfon d’emergències 112 en cas d’emergència”.
D’aquesta forma, des del juny han mort 16 persones en platges –les tres últimes dimarts a Cambrils i Salou–, tres persones en piscines i tres en aigües interiors. Aquestes dades són superiors a les xifres del mateix període del 2024, quan es van produir onze defuncions en platges, quatre en piscines i tres en aigües interiors.
Des del 15 de juny fins al 30 de juliol, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès noranta-set persones per ofegaments produïts en platges, piscines, rius i embassaments de tot Catalunya.
Les setze víctimes mortals en platges s’han produït a tot el litoral, però especialment a la Costa Central i la Costa Brava, i en molts casos els ofegaments han ocorregut en platges vigilades amb bandera verda, però també en zones no vigilades o fora de l’horari del servei de socorrisme.
LAIA BERENGUER LUMBIERRES
El perfil més habitual és un home major de 65 anys que es banya sol, sovint amb malalties prèvies, i aquesta tendència ja es va observar en temporades anteriors.
D’altra banda, val a recordar que aquest any ja s’havien registrat 9 víctimes mortals abans de l’inici oficial de la campanya de bany (15 de juny), dada que posa de manifest que el risc d’ofegament va més enllà de la temporada alta.