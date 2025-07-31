Pla d’autoprotecció per donar més seguretat en la festa major
L’ajuntament dissenya un manual per a esdeveniments de més de 5.000 assistents
L’ajuntament de les Borges Blanques ha decidit incrementar la seguretat dels esdeveniments de la festa major, que aquest any se celebra del 5 al 9 de setembre, amb l’elaboració d’un pla d’autoprotecció que inclogui les mesures preventives per evitar incidents, com la limitació d’aforaments o la col·locació de tanques, i que estableixi els passos a seguir en el cas que es produeixin situacions d’emergència.
El consistori de la capital de les Garrigues és un dels pocs que adopten una mesura d’aquest tipus a la demarcació de Lleida, encara que es tracta d’una possibilitat de la qual disposen totes les administracions des que el març del 2015 es va aprovar el decret que regula els plans d’autoprotecció.
La norma contempla la possibilitat d’implementar-los per a activitats de caràcter temporal que se celebrin “en espais delimitats” i “amb un nombre d’assistents i participants previst igual o superior a 2.000 persones”.
Aquesta és la tercera ocasió en què l’ajuntament de les Borges elabora un document d’aquest tipus per a la festa major. “El 2023 i el 2024 vam fer una cosa que mai s’havia fet”, explica l’alcalde, Josep Ramon Farran.
En aquestes dos ocasions, les segones de les quals va incloure el canvi d’ubicació dels escenaris, el pla contemplava l’assistència de fins a 4.999 persones als actes.
“Aquest any preveiem que hi hagi una afluència bastant superior a aquesta xifra, i volem donar-li cabuda”, anota l’alcalde. “Per això, amb temps, s’ha tramitat un pla d’autoprotecció per a més de 4.999 participants”, afegeix. L’ajuntament treballa ara per incloure les recomanacions que Protecció Civil li ha fet arribar després d’haver supervisat la versió inicial del pla. El programa festiu de les Borges, de 6.379 habitants, segons l’últim padró, es coneixerà en dates pròximes.