Prealerta del Infocat activada per alt risc d'incendi a 5 comarques
En paral·lel, el cos d'Agents Rurals ha establert el nivell 3 del Pla Alfa en aquesta zona de risc, que afecta un total de 23 municipis
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dijous la prealerta del pla Infocat a causa del perill alt d'incendi forestal en cinc comarques de Tarragona i Lleida, segons ha informat l'organisme a través d'un comunicat a la xarxa social X.
En paral·lel, el cos d'Agents Rurals ha establert el nivell 3 del Pla Alfa en aquesta zona de risc, que afecta un total de 23 municipis distribuïts entre les comarques del Baix Ebre, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta (totes elles a la província de Tarragona) i el Segrià (a la província de Lleida).
Des del Departament d'Interior de la Generalitat fan una crida a extremar les precaucions durant els propers dies per tal de minimitzar els riscos d'incendi. També recomanen consultar el mapa actualitzat del Pla Alfa abans de realitzar qualsevol tipus d'activitat al medi natural, especialment en aquestes zones on s'ha declarat l'alerta.
La mesura preventiva arriba en un context de condicions meteorològiques especialment propícies per als incendis forestals, amb temperatures elevades i baixa humitat previstes per als propers dies.