Josep Freixas, l’alcalde que va transformar Biosca i va unir Segarra i Solsonès
Freixas, mort divendres passat, va treballar per agermanar les dos comarques com a alcalde de Biosca. Va destacar com un dels principals impulsors de la millora de les comunicacions
Dissabte passat, Josep Freixas, que va ser alcalde de Biosca i conseller comarcal de la Segarra entre el 1992 i el 2007, va morir als 87 anys. Malgrat que va ser sempre favorable que el seu municipi pertanyés a la Segarra, va destacar per ser un dels impulsors de les comunicacions amb la llavors veïna comarca del Solsonès.
D’una banda, va treballar per la construcció de la nova carretera Solsona-Guissona (2004), que reduiria aquest trajecte de gairebé una hora a 24 minuts. D’altra banda, va ser l’alcalde que va pavimentar la carretera de la Xuriguera fins a Lloberola el 2006, una localitat que fins llavors es trobava immersa en un laberint de carreteres i era de difícil accés. El seu successor, Corneli Caubet, va continuar l’obra pavimentant la carretera fins al final del municipi i la comarca, on es troba el municipi de Pinell.
Freixas va construir el nou ajuntament al carrer Pasterola; l’anterior es trobava a la Vila Closa, en una zona sense accés al trànsit rodat.
També va rehabilitar l’antiga casa de Cal Borres com a local social i com a bar restaurant, el primer que va tenir el poble. El 1992 va inaugurar el nou col·legi Centre Públic Sants Abdó i Senén, patrons del poble, que va estar obert durant vint anys, fins al 2012, quan va tancar per falta d’alumnes.
Aquell mateix any, Freixas havia agafat el relleu a l’alcaldia en meitat del mandat a Joan Juanola Molist, que portava en el càrrec des de la Transició democràtica, i que va destacar per ser el primer gerent del consell de la Segarra i el que va dissenyar i va implementar el sistema comarcal de recollida de residus. També va ser qui va ordenar la construcció de l’històric parc de Biosca, on s’ubicava el tobogan gegant finançat per l’IRYDA (Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari). Entre les mesures de Juanola per evitar la pèrdua de població, hi ha la de regalar habitatges als que vinguessin a viure a Biosca amb nens en edat escolar, una iniciativa similar a la que va prendre l’actual alcalde, Josep Puig, de regalar vivendes als que s’establissin al poble.
Caràcter dialogant
El que millor descriu Josep Freixas Junyent, que va entrar a la corporació municipal el 1987, va ser el seu caràcter d’home agradable i sempre obert a pactar, tant a nivell municipal com comarcal. El 2012, va cedir l’alcaldia a Corneli Caubet, que havia estat el número dos de la llista des del 1990.
Biosca, actualment a la comarca del Solsonès, té 176 habitants, dels quals 70 viuen a la capital i la resta, a les masies de Biosca i Lloberola. Durant l’última dècada, el municipi ha perdut cinquanta habitants.